С понедельника, 24 февраля, в США ужесточаются правила выдачи грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия.

Об этом сообщает Новое время.

Это позволит защитить американских налогоплательщиков, поддержит программы социального обеспечения для тех американцев, которые действительно нуждаются в них, и сократит дефицит федерального бюджета.

Нововведение «восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельны и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США».

Инициативу в августе 2019 года выдвинул помощник президента США Стивен Миллер. В соответствии с ней власти могут отказать во въезде или выдаче грин-карты, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. К ним относятся социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на государственном содержании. Под нее подпадут иммигранты, которые получали социальные выплаты в течение более чем 12 месяцев за последние три года.

Правила должны были вступить в силу в середине октября 2019 года, однако тогда они были обжалованы в суде.

Напомним, верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ввести новые ограничения для иммигрантов, которые, как считается, могут нуждаться в государственной помощи.