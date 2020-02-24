23 фераля в Китае от коронавируса умерло еще 150 человек, в результате чего количество жертв возросло до 2 592.

Об этом сообщает Reuters.

При этом количество зараженных коронавирусом за сутки снизилось с 648 в субботу до 409 в воскресенье. Однако в Китае число новых смертей выросло до 150 с 97 за тот же период.

По данным комиссии, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на материке в настоящее время составляет 77 150, и 2592 умерли от вспышки.

Ранее сообщалось, что в Италии число зараженных коронавирусом людей перевалило за 130 человек.

Напомним, Турция и Пакистан объявили о временном закрытии границ с соседним Ираном из-за вспышки коронавируса в этой стране.