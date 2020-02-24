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Поезд сообщением «Ивано-Франковск – Николаев» оказался в числе самых убыточных направлений АО «Укрзалізниця».
Об этом пишут Украинские новости.
Так, в 2019 году на поезд «Ивано-Франковск – Николаев» было продано 396 тысяч 589 билетов из 429 тысяч 437. Убытки составили 209 миллионов 100 тысяч гривен.
Также убыточным в прошлом году оказался внутренний поезд «Львов — Бахмут» с убытками 275 миллионов 500 тысяч гривен, поезд «Ужгород — Лисичанск» принес убытки в размере 260 милионов 300 тысяч гривен, поезд «Мариуполь — Львов» 217 миллионов 100 тысяч гривен, поезд сообщением «Киев — Рахов» 189 миллионов 600 тысяч гривен.
Самым прибыльным поездом в 2019 году «Укрзалізниця» назвала поезд международного направления «Киев — Москва» с показателем прибыли 145 миллионов 200 тысяч гривен.
Напомним, в марте 2019 года в Житомирской области возле станции Бердичев неизвестные забросали камнями пассажирский поезд Ивано-Франковск - Николаев.
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Поезд сообщением «Ивано-Франковск – Николаев» оказался в числе самых убыточных направлений АО «Укрзалізниця».
Об этом пишут Украинские новости.
Так, в 2019 году на поезд «Ивано-Франковск – Николаев» было продано 396 тысяч 589 билетов из 429 тысяч 437. Убытки составили 209 миллионов 100 тысяч гривен.
Также убыточным в прошлом году оказался внутренний поезд «Львов — Бахмут» с убытками 275 миллионов 500 тысяч гривен, поезд «Ужгород — Лисичанск» принес убытки в размере 260 милионов 300 тысяч гривен, поезд «Мариуполь — Львов» 217 миллионов 100 тысяч гривен, поезд сообщением «Киев — Рахов» 189 миллионов 600 тысяч гривен.
Самым прибыльным поездом в 2019 году «Укрзалізниця» назвала поезд международного направления «Киев — Москва» с показателем прибыли 145 миллионов 200 тысяч гривен.
Напомним, в марте 2019 года в Житомирской области возле станции Бердичев неизвестные забросали камнями пассажирский поезд Ивано-Франковск - Николаев.