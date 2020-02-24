Из-за непогоды в Украине обесточен 251 населенный пункт в 7 областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из-за штормового ветра и сильных осадков без света остались 251 населенный пункт в 7 областях, а именно: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12, Житомирская - 11 и Ровенская - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах приведут к нарушению на отдельных участках дорог или прекращению движения транспорта. Также ожидаемые погодные условия будут приводить к усложнению работы морской отрасли и морского транспорта.

Напомним, что в Раховском районе Закарпатской области в направлении горы Петрос 24 февраля заблудились пятеро туристов.