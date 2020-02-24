В Николаеве, с 17 февраля по 1 марта, проходит финал Чемпионата Украины по шахматам среди детей до 12 лет, последний раз чемпионат в этой возрастной группе Николаев принимал 6 лет назад.

Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

В финал чемпионата вышли 24 участника, 12 девочек и столько же мальчиков.

Руководитель подразделения Федерации шахмат Украины в Николаевской области Дмитрий Горощенко отметил, что попасть в финал чемпионата это уже достижение и среди детей, которые принимают участие в соревнованиях есть будущие чемпионы.

— Они прошли длинный путь, для того чтобы попасть в финал, для них это достижение. Кто-то из них поедет на чемпионат мира представлять нашу страну. Поэтому среди этих детей возможно есть будущие чемпионы мира или чемпионы Европы, - сказал Дмитрий Горощенко.

Турниры будут проходить ежедневно до 1 марта, участники будут соревноваться в классических шахматах, быстрой игре и блице. Победители будут определяться по количеству набранных очков, в случае если будет ничья, то при помощи дополнительных матчей.

Главный судья Чемпионата Украины по шахматам Руслан Хамзин отмечает, что один тур продолжается 5-6 часов.

— Контроль времени очень большой, полтора часа на 40 ходов, потом еще полчаса добавка до конца партии и еще 30 секунд на каждый ход начиная с первого. Времени подумать и создать какой-то шедевр для юных шахматистов достаточно, - сказал Руслан Хамзин.

Учасница чемпионата 10-летняя Евгения Торопцова из Киева для того чтобы попасть в финал прошла 9 отборочных туров, шахматами занимается 5 лет, отмечает, что ее соперники очень сильные.

— Я знаю всех соперников, почти со всеми играла в блиц, с некоторыми в классику, знаю всех, они крепкие, не могу сказать, что кто-то слабее. Все сильные. - сказала Евгения Торопцова.

Спортсменов, которые займут первые призовые места наградят дипломами федерации и медалями. Также шахматистов ждут денежные награды, призовой фонд чемпионата составляет 30 тысяч гривен.

Напомним, в ноябре 2019 года, в Харькове завершился командный чемпионат Украины по шахматам среди студентов. Лучшими в соревнованиях стали николаевцы.