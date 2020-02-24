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Сегодня, 24 февраля, Британский суд начинает слушания по поводу экстрадиции Джулиана Аcсанжа в США спустя почти десять лет после того, как его сайт WikiLeaks обнародовал секретные американские документы.
Об этом сообщает Evening Standard.
В США Джулиану Ассанжу выдвинули обвинения, максимальное наказание по которым – 175 лет лишения свободы.
В настоящее время он отбывает 50-недельный срок заключения в Лондоне за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году.
Главное обвинение связано со шпионажем и обнародованием секретных военных и дипломатических документов Пентагона и Государственного департамента в 2010 году.
Как отмечает издание Theguardian dласти США утверждают, что действия WikiLeaks ставят под угрозу жизни американцев. Ассанж утверждает, что он действовал в качестве журналиста, имеющего право на защиту Первой поправки, и говорит, что утечка документов выявила военные нарушения США.
Журналистские организации и группы гражданских свобод, в том числе Amnesty International и «Репортеры без границ», говорят, что обвинения создают пугающий прецедент для свободы прессы.
Отец Ассанжа, Джон Шиптон, который посетил его в тюрьме Белмарш в воскресенье, заявил, что его сын был «подвергнут преследованиям» в результате обыска в тюремной камере перед началом слушаний в соседнем суде. В беседе с журналистами Шиптон потребовал освобождения Ассанжа под залог.
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Сегодня, 24 февраля, Британский суд начинает слушания по поводу экстрадиции Джулиана Аcсанжа в США спустя почти десять лет после того, как его сайт WikiLeaks обнародовал секретные американские документы.
Об этом сообщает Evening Standard.
В США Джулиану Ассанжу выдвинули обвинения, максимальное наказание по которым – 175 лет лишения свободы.
В настоящее время он отбывает 50-недельный срок заключения в Лондоне за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году.
Главное обвинение связано со шпионажем и обнародованием секретных военных и дипломатических документов Пентагона и Государственного департамента в 2010 году.
Как отмечает издание Theguardian dласти США утверждают, что действия WikiLeaks ставят под угрозу жизни американцев. Ассанж утверждает, что он действовал в качестве журналиста, имеющего право на защиту Первой поправки, и говорит, что утечка документов выявила военные нарушения США.
Журналистские организации и группы гражданских свобод, в том числе Amnesty International и «Репортеры без границ», говорят, что обвинения создают пугающий прецедент для свободы прессы.
Отец Ассанжа, Джон Шиптон, который посетил его в тюрьме Белмарш в воскресенье, заявил, что его сын был «подвергнут преследованиям» в результате обыска в тюремной камере перед началом слушаний в соседнем суде. В беседе с журналистами Шиптон потребовал освобождения Ассанжа под залог.