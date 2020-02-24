В понедельник, 24 февраля, несколько улиц в центре Николаева останутся без воды из-за ремонтных работ сетей.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия Николаевводоканал.

Водоснабжение будет восстановленно сегодня, полсе 17:00.

— Временное прекращение водоснабжения! 24 февраля 2020 проводятся ремонтные работы по адресу проспекта Центральный - улица Садовая до 17:00 из-за чего водоснабжения временно прекращено по проспекту Центральному и улице Московской, – отмечают в пресс-службе предприятия.

Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение.