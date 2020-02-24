В Ровенской области зарегистрировали третий случай смерти от осложнений гриппа. В этот раз умер 43-летний мужчина, который не был вакцинирован против гриппа.

Об этом сообщается на странице «Ровенского областного лабораторного центра» в Facebook.

Мужчина заболел 12 февраля, а за медицинской помощью обратился 19 февраля. Его сразу госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Ровенской областной больницы. Однако спасти пациента не удалось — 22 февраля мужчина скончался. У него был вирус гриппа А.

За прошедшую неделю в Ровенской области заболели 8140 человек, среди них 5288 детей (65%). В течение недели были госпитализированы 264 больных, из них 154 детей. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 24%.

Превышение эпидемического порога зарегистрировали в Дубровицком (порог превышен на 34%), Заричненском (на 14%) и Острожском (на 8%) районах.

На вынужденных каникулах остаются ученики 11 школ области: в Дубровицком (7 школ), Березнивском (1) и Сарненском (3) районах.

Напомним, что в Ровенской области 23 января от осложнений гриппа умер 50-летний пациент, который с 13 января находился на лечении в отделении интенсивной терапии.