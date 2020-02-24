По состоянию на февраль 2020 году более 950 000 человек с регистрацией на оккупированных территориях Донбасса получили биометрические паспорта для выезда за границу.

Государственная миграционная служба Украины в ответ на запрос DW.

По данным ведомства, гражданам ОРДЛО выдано 950 405 украинских паспортов для выезда за границу.

Также по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано 150 466 паспортов для выезда Украинский за границу, имевших регистрацию в Крыму или Севастополе.

Согласно последней переписи населения Украины, в 2001 году в Донецкой и Луганской областях проживали почти 7,5 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров примет решение о признании незаконными паспортов, которые Россия планирует выдавать гражданам Украины на нашей территории.