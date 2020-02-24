В Тарасовском сельском совете Первомайского района Николаевской области рассказали, почему приняли решение объединиться с Синюхинобродским сельсоветом. По словам секретаря Тарасовского сельсовета Виктории Мельник, Лысогорский сельский совет не подавал никаких официальных обращений с предложением объединиться.

Об этом она рассказала в комментарии корреспонденту НикВести.

Ранее сообщалось, что инициативная группа Тарасовки выступила против перспективного плана по формированию объединенных территориальных громад, разработанного Николаевской облгосадминистрацией. Согласно перспективному плану, поданному облгосадминистрацией в Минрегион, села Тарасовка, Бандурка, Лозоватка, Светоч, Шевченко и поселок Новоолександровка должны присоединиться к Синюхинобродскому сельсовету с админцетром в селе Синюхин Брод.

Жители Тарасовского сельского совета посчитали такое решение экономически и инфраструктурно необоснованным и выступили за объединение с Лысогорским сельсоветом.

— Ситуация действительно очень напряженная. Но наш сельский совет при принятии решения объединиться с Синюхинобродским руководствовался исключительно законами и сегодняшними реалиями. 24 января 2019 года состоялось заседание сессии, на котором было принято данное решение. На то время к нам обратились Мигеевская ОТГ и Синюхинобродский совет, их представители присутствовали на сессии. Больше никаких предложений не поступало, — рассказала Виктория Мельник.

По ее словам, совет принял предложение Синюхиного Брода, поскольку там согласились не понижать ступень Тарасовской школы, сохранить фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и провести реконструкцию водопровода.

— Представители Мигеевской ОТГ сказали, что оставят у нас только четыре класса, начальную школу. У нас дети живут в разных селах, организовывать подвоз в Мигею — затратно для бюджета и неудобно. Синюхин Брод пообещал сохранить школу такой, какая она есть. Также у нас есть четыре ФАПа, один на данный момент содержит районный совет, остальные три — сельский. Мигеевская ОТГ сказала, что, возможно, оставит какую-то часть ставки для медработника. Но нам это не подходит. В наших селах живут пожилые люди, мы не можем оставить лишить их нормальной медицинской помощи, — отметила секретарь Тарасовского сельсовета.

Она также рассказала, что сельский совет предусмотрел деньги на изготовление проектов реконструкции сетей водоснабжения в Тарасовке и Бандурке, а в Синюхинобродском совете пообещали после выделить деньги на ремонт.

— Чтобы это были не только разговоры, ми приняли решение подписать Меморандум и закрепить эти договоренности, — рассказала Виктория Мельник.

По ее словам, представители Лысой Горы выступили с предложением объединиться только 13 февраля 2020 года, когда решение о присоединении к Синюхиному Броду уже было принято. При этом, по мнению сельсовета, громада в составе только Тарасовского и Лысогорского советов не будет «состоятельной».

— Представители их инициативной группы сообщили только 13 февраля, что хотят приехать. В пятницу, 14 февраля, мы прождали их до вечера, но никого не было. Они приехали только 15, в выходной, организовали собрание, не сообщив об этом ни сельскому голове, ни сельсовету. В любом случае, согласно методике формирования громад, мы не можем с ними объединиться, такая громада, из двух сельсоветов и с населением 3200-3300 человек, не будет состоятельной. В Синюхинобродской ОТГ будет 7 сельсоветов, это будет состоятельная громада, — резюмировала Виктория Мельник.

Напомним, что против перспективного плана выступили и жители Новоодесского района. Утром 20 февраля около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района. Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев — Киев» в районе села Константиновка.

Акция протеста жителей села на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское» длилась несколько часов, люди требовали, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходили дорогу, тем самым блокировали движение по трассе национального значения.

21 февраля глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник в очередной раз не пришел на встречу с жителями села Константиновка.

Позже он рассказал, что не согласен с жителями сел Новоодесского района, которые выступают за создание ОТГ с центром в селе Константиновка, а не в Гурьевке.