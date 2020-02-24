Всем пассажирам, которые прилетают в аэропорты «Борисполь» и «Жуляны» прямыми рейсами из Италии в обязательном порядке будут мерить температуру.

Об этом во время брифинга сегодня 24 февраля заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

- Нами принято решение, и сегодня с 20:00 часов все прямые рейсы, все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку. Я подчеркиваю, это аэропорты «Борисполь» и «Жуляны». Из других аэропортов ни одни регулярные рейсы не выполняются, - сказал он.

Напомним, 23 фераля в Китае от коронавируса умерло еще 150 человек, в результате чего количество жертв возросло до 2 592.