|Скорость ветра:
|11 м/с
|Восход солнца:
|06:42
|Заход солнца:
|17:28
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:53
|Заход солнца:
|17:29
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
Всем пассажирам, которые прилетают в аэропорты «Борисполь» и «Жуляны» прямыми рейсами из Италии в обязательном порядке будут мерить температуру.
Об этом во время брифинга сегодня 24 февраля заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
- Нами принято решение, и сегодня с 20:00 часов все прямые рейсы, все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку. Я подчеркиваю, это аэропорты «Борисполь» и «Жуляны». Из других аэропортов ни одни регулярные рейсы не выполняются, - сказал он.
Напомним, 23 фераля в Китае от коронавируса умерло еще 150 человек, в результате чего количество жертв возросло до 2 592.
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Всем пассажирам, которые прилетают в аэропорты «Борисполь» и «Жуляны» прямыми рейсами из Италии в обязательном порядке будут мерить температуру.
Об этом во время брифинга сегодня 24 февраля заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
- Нами принято решение, и сегодня с 20:00 часов все прямые рейсы, все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку. Я подчеркиваю, это аэропорты «Борисполь» и «Жуляны». Из других аэропортов ни одни регулярные рейсы не выполняются, - сказал он.
Напомним, 23 фераля в Китае от коронавируса умерло еще 150 человек, в результате чего количество жертв возросло до 2 592.