Министерство здравоохранения готово к еще одной эвакуации граждан из Китая.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

— Мы готовы к еще одной эвакуации граждан, но сейчас МИД работает с нашими гражданами из провинции Хубэй в КНР, контактирует, есть ли желание, готовы ли они переезжать на территорию Украины. Если такое желание будет высказано, правительством Украины все будет сделано, чтобы их быстро и качественно доставить, - рассказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что в случае еще одной эвакуации будет сделано все, чтобы предотвратить случаи, подобные тем, которые развернулись вокруг поселения эвакуированных украинцев в санаторий в Новых Санжарах.

Напомним, ранее самолет забрал украинцев из охваченного коронавирусом китайского города Ухань и привез их домой. Из китайской провинции Хубэй наш самолет вывез 45 украинцев и 28 иностранцев — граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.