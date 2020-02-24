На пограничных постах будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии. В случае выявления признаков заболевания людей будут размещать во временных изоляторах на пунктах пропуска, а затем переводить в изоляционные боксы в больницах.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Кабмина.

«МОЗ полностью готово к принятию больных и оказания качественной помощи в случае необходимости. Сейчас у нас в полной готовности есть более 2000 врачей-инфекционистов, более 5000 медперсонала и отдельные инфекционные боксы, которые используются на начальных стадиях развития эпидемии или вспышки. Первоочередная задача - не допустить ввоза вируса в Украину», - сказал Виктор Ляшко.

Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко добавил, что в аэропортах Борисполь и Жуляны все пассажиры прямых рейсов на въезд в Украину будут тщательно обследоваться. Сейчас из Италии принимается около 20 авиарейсов в неделю.

«Наибольшее направление въезда в Украину - «Тиса» в Закарпатской области, где ежедневно пересекают границу более 500 автомобилей из Италии. С восьми утра завтрашнего дня там будет обеспечена температурная проверка всех въезжающих людей. Мы применяем все необходимые меры, чтобы не допустить заражения», - отметил Сергей Дейнеко.

Напомним, в Италии число зараженных коронавирусом людей перевалило за 130 человек.