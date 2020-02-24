В Николаевской области из-за сильного ветра с полигона твердых бытовых отходов, который находится возле Черноморки, по окрестности разнесло сотни пакетов.

Об этом написал местный житель Андрей Дмитренко на своей странице в Facebook.

— «Праздничные декорации» у городского полигона твердых бытовых отходов в Черноморке. Вот так бывает, когда нарушается технология хранения. А поле у полигона вообще все в пакетах. Ужас!, - написал мужчина.

Напомним, что в Николаеве деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.