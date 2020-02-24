В США екс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии.

Об этом сообщает BBC.

Он был признан виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени. Суд присяжных из семи мужчин и пяти женщин вынес свой вердикт в понедельник, 24 февраля, на пятый день совещаний.

По информации New York Times, его немедленно отправили в тюрьму, где он будет ждать информации о своем приговоре.

Однако 67-летний Вайнштейн был оправдан по самому серьезному обвинению против него — сексуальном посягательстве и изнасиловании первой степени.

В Лос-Анджелесе ему все еще предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии над двумя женщинами в 2013 году.

Вайнштейн не признал себя виновным в сексуальном насилии над бывшей ассистентом Мими Хейли и изнасиловании тогда начинающей актрисы Джессики Манн.

Напомним, ранее продюсер Харви Вайнштейн предварительно договорился о мировом соглашении на 44 миллиона долларов с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах.

Также ранее сообщалось, что американского продюсера Харви Вайнштейна окончательно выгнали из Британской академии кино и телевизионных искусств.