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В США екс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии.
Об этом сообщает BBC.
Он был признан виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени. Суд присяжных из семи мужчин и пяти женщин вынес свой вердикт в понедельник, 24 февраля, на пятый день совещаний.
По информации New York Times, его немедленно отправили в тюрьму, где он будет ждать информации о своем приговоре.
Однако 67-летний Вайнштейн был оправдан по самому серьезному обвинению против него — сексуальном посягательстве и изнасиловании первой степени.
В Лос-Анджелесе ему все еще предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии над двумя женщинами в 2013 году.
Вайнштейн не признал себя виновным в сексуальном насилии над бывшей ассистентом Мими Хейли и изнасиловании тогда начинающей актрисы Джессики Манн.
Напомним, ранее продюсер Харви Вайнштейн предварительно договорился о мировом соглашении на 44 миллиона долларов с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах.
Также ранее сообщалось, что американского продюсера Харви Вайнштейна окончательно выгнали из Британской академии кино и телевизионных искусств.
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В США екс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии.
Об этом сообщает BBC.
Он был признан виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени. Суд присяжных из семи мужчин и пяти женщин вынес свой вердикт в понедельник, 24 февраля, на пятый день совещаний.
По информации New York Times, его немедленно отправили в тюрьму, где он будет ждать информации о своем приговоре.
Однако 67-летний Вайнштейн был оправдан по самому серьезному обвинению против него — сексуальном посягательстве и изнасиловании первой степени.
В Лос-Анджелесе ему все еще предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии над двумя женщинами в 2013 году.
Вайнштейн не признал себя виновным в сексуальном насилии над бывшей ассистентом Мими Хейли и изнасиловании тогда начинающей актрисы Джессики Манн.
Напомним, ранее продюсер Харви Вайнштейн предварительно договорился о мировом соглашении на 44 миллиона долларов с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах.
Также ранее сообщалось, что американского продюсера Харви Вайнштейна окончательно выгнали из Британской академии кино и телевизионных искусств.