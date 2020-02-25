|Скорость ветра:
|5.4 м/с
|Восход солнца:
|06:40
|Заход солнца:
|17:30
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
Закарпатская облгосадминистрация на вторник, 25 февраля созывает на заседание временную противоэпидемическую комиссию с целью предотвращения занесения Covid-19 в Украину в результате вспышки коронавируса в Италии.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
Заседание эпидкомиссии назначено на 10:00. В нем будут участвовать медики, таможенники и пограничники.
Отмечается, что в Закарпатье возвращается много заробитчан на «итальянских бусиках». Именно они стали причиной тревоги чиновников.
Комиссия рассмотрит вопрос о готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус и налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.
В ОГА утверждают, что на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения при обращении лица, с подозрением на COVID-2019.
Также созданы пять медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП.
Как сообщалось, на пограничных постах в Украине будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии. В случае выявления признаков заболевания людей будут размещать во временных изоляторах на пунктах пропуска, а затем переводить в изоляционные боксы в больницах.
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Закарпатская облгосадминистрация на вторник, 25 февраля созывает на заседание временную противоэпидемическую комиссию с целью предотвращения занесения Covid-19 в Украину в результате вспышки коронавируса в Италии.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
Заседание эпидкомиссии назначено на 10:00. В нем будут участвовать медики, таможенники и пограничники.
Отмечается, что в Закарпатье возвращается много заробитчан на «итальянских бусиках». Именно они стали причиной тревоги чиновников.
Комиссия рассмотрит вопрос о готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус и налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.
В ОГА утверждают, что на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения при обращении лица, с подозрением на COVID-2019.
Также созданы пять медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП.
Как сообщалось, на пограничных постах в Украине будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии. В случае выявления признаков заболевания людей будут размещать во временных изоляторах на пунктах пропуска, а затем переводить в изоляционные боксы в больницах.