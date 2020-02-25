Закарпатская облгосадминистрация на вторник, 25 февраля созывает на заседание временную противоэпидемическую комиссию с целью предотвращения занесения Covid-19 в Украину в результате вспышки коронавируса в Италии.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Заседание эпидкомиссии назначено на 10:00. В нем будут участвовать медики, таможенники и пограничники.

Отмечается, что в Закарпатье возвращается много заробитчан на «итальянских бусиках». Именно они стали причиной тревоги чиновников.

Комиссия рассмотрит вопрос о готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус и налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.

В ОГА утверждают, что на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения при обращении лица, с подозрением на COVID-2019.

Также созданы пять медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП.

Как сообщалось, на пограничных постах в Украине будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии. В случае выявления признаков заболевания людей будут размещать во временных изоляторах на пунктах пропуска, а затем переводить в изоляционные боксы в больницах.