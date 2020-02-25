Почти все украинцы, члены экипажа судна «Diamond Princess», не планируют возвращаться в Украину.

Об этом рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, департамента консульской службы МИД передает Громадське радио.

По его словам, 24 гражданина Украины, из которых двое находятся в больнице, не намерены возвращаться в Украину. Еще с одним украинские дипломаты пытаются установить контакт.

— Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание, – сказал Максим Коваленко.

Он добавил, что посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение экипажа лайнера может измениться. Вопрос возвращения в Украину будет решаться непосредственно гражданами и владельцем судна.

Напомним, двое граждан Украины, которые заразились на новый китайский коронавирус на лайнере «Diamond Princess» в Японии, выздоровели.