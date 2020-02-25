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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, в понедельник, 24 февраля, заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели.
Об этом сообщает телеканал BFMTV.
В стране, по данным ВОЗ, было зарегистрировано 12 больных коронавирусом, один из которых скончался
— На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой, – отметил Оливье Веран.
Как сообщалось, В Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом, 7 – с летальным исходом.
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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, в понедельник, 24 февраля, заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели.
Об этом сообщает телеканал BFMTV.
В стране, по данным ВОЗ, было зарегистрировано 12 больных коронавирусом, один из которых скончался
— На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой, – отметил Оливье Веран.
Как сообщалось, В Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом, 7 – с летальным исходом.