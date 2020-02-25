Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, в понедельник, 24 февраля, заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В стране, по данным ВОЗ, было зарегистрировано 12 больных коронавирусом, один из которых скончался

— На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой, – отметил Оливье Веран.

Как сообщалось, В Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом, 7 – с летальным исходом.