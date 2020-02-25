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В Антарктиде микроскопические водоросли окрасили снег в малиновый цвет.
Об этом сообщают на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.
Уже несколько недель украинская антарктическая станция Академик Вернадский окружена малиновым снегом, ученые объясняют, что необычный цвет снегу придают микроскопические снежные водоросли – хламидомонады Chlamydomonas nivalis.
— Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать. Поскольку, кроме зеленого пигмента - хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна. Этот слой полезен – он защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.
Цветение снега способствует изменению климата, поскольку из-за малиновой окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей. С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается. Отмечается, что такое явление можно наблюдать не только в Антарктиде, но и в Альпах.
Напомним, в марте 2018 года в южных районах Одесской области и в Николаеве выпал снег рыжего цвета.
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В Антарктиде микроскопические водоросли окрасили снег в малиновый цвет.
Об этом сообщают на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.
Уже несколько недель украинская антарктическая станция Академик Вернадский окружена малиновым снегом, ученые объясняют, что необычный цвет снегу придают микроскопические снежные водоросли – хламидомонады Chlamydomonas nivalis.
— Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать. Поскольку, кроме зеленого пигмента - хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна. Этот слой полезен – он защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.
Цветение снега способствует изменению климата, поскольку из-за малиновой окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей. С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается. Отмечается, что такое явление можно наблюдать не только в Антарктиде, но и в Альпах.
Напомним, в марте 2018 года в южных районах Одесской области и в Николаеве выпал снег рыжего цвета.