В Антарктиде микроскопические водоросли окрасили снег в малиновый цвет.

Об этом сообщают на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Уже несколько недель украинская антарктическая станция Академик Вернадский окружена малиновым снегом, ученые объясняют, что необычный цвет снегу придают микроскопические снежные водоросли – хламидомонады Chlamydomonas nivalis.

— Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать. Поскольку, кроме зеленого пигмента - хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна. Этот слой полезен – он защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

Цветение снега способствует изменению климата, поскольку из-за малиновой окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей. С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается. Отмечается, что такое явление можно наблюдать не только в Антарктиде, но и в Альпах.

Напомним, в марте 2018 года в южных районах Одесской области и в Николаеве выпал снег рыжего цвета.



