Коммунальное предприятие «Центр защиты животных» просит жителей Николаева приютить взрослых собак и щенков.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

— Смотрите, какие красивые собаки находятся на КП НГС «Центр защиты животных»! Они не только красивы внешне, но и дружественные человеку, воспитанные, имеют хорошие охранные навыки. А щенки веселые и игривые, - говорится в сообщении.

На предприятии отмечают, что желающих приютить животное ждут на КП с понедельника по пятницу.

— Для них это уже не первая профессиональная фотосессия, но они мечтают только об одном важном для них фото - из собственного дома. Ждем вас, будущие владельцы собак, ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30. Дополнительная информация по телефону (0512) 47 21 93, (097) 364 75 96, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине в 2019 году зарегистрировали 908 случаев бешенства среди диких и домашних животных.