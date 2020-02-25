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Коммунальное предприятие «Центр защиты животных» просит жителей Николаева приютить взрослых собак и щенков.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
— Смотрите, какие красивые собаки находятся на КП НГС «Центр защиты животных»! Они не только красивы внешне, но и дружественные человеку, воспитанные, имеют хорошие охранные навыки. А щенки веселые и игривые, - говорится в сообщении.
На предприятии отмечают, что желающих приютить животное ждут на КП с понедельника по пятницу.
— Для них это уже не первая профессиональная фотосессия, но они мечтают только об одном важном для них фото - из собственного дома. Ждем вас, будущие владельцы собак, ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30. Дополнительная информация по телефону (0512) 47 21 93, (097) 364 75 96, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Украине в 2019 году зарегистрировали 908 случаев бешенства среди диких и домашних животных.
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Коммунальное предприятие «Центр защиты животных» просит жителей Николаева приютить взрослых собак и щенков.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
— Смотрите, какие красивые собаки находятся на КП НГС «Центр защиты животных»! Они не только красивы внешне, но и дружественные человеку, воспитанные, имеют хорошие охранные навыки. А щенки веселые и игривые, - говорится в сообщении.
На предприятии отмечают, что желающих приютить животное ждут на КП с понедельника по пятницу.
— Для них это уже не первая профессиональная фотосессия, но они мечтают только об одном важном для них фото - из собственного дома. Ждем вас, будущие владельцы собак, ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30. Дополнительная информация по телефону (0512) 47 21 93, (097) 364 75 96, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Украине в 2019 году зарегистрировали 908 случаев бешенства среди диких и домашних животных.