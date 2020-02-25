В Николаеве в рамках общественного бюджета предлагают финансировать проекты, которые представляют школьники, на них предлагают выделять от 10 до 20% Общественного бюджета, в 2021 году сумма составит 2 миллиона 700 тысяч гривен.

Об этом шла речь на заседании координационного совета по вопросам Общественного бюджета, вчера 24 февраля, сообщают в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

— В программе может появиться номинация «Школьный Общественный бюджет». Она необходима для привлечения воспитанников учреждений среднего образования к участию в программе «Общественный бюджет Николаева». Предлагается определить несколько тематик, по которым можно будет подавать проекты школьного Общественного бюджета: инфраструктурные; культурно-художественные; оздоровительно-спортивные; просветительские; научные и технические. Авторами таких проектов смогут ученики от 14 до 18 лет, - сказано в сообщении.

На финансирование проектов школьного общественного бюджета город будет выделять от 10% до 20% общего объема Общественного бюджета. Каждый год эта цифра должна определяться координационным советом. На заседании предложили, чтобы в 2021 году это было 15%, что составляет 2,7 миллиона гривен. Всего на следующий год общий объем Общественного бюджета составляет 18 миллионов гривен.

Планируется, что предельная сумма одного проекта школьного Общественного бюджета не будет превышать 300 тысяч гривен.

Координационный совет согласовал внесение изменений в городскую программу «Общественный бюджет Николаева». Далее решение будет приниматься на сессии Николаевского городского совета.

Жители Николаева подали 11 проектов на программу «Общественный бюджет Николаева на 2020» на общую сумму 63 миллиона 700 тысяч гривен.