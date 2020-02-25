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В Николаеве ввели в обращение почтовую марку «Миколаїв — місто на хвилі», посвященную 230-летию со дня основания нашего города.
Торжественная церемония спецпогашения состоялась на днях в городском совете, сообщают в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.
Напомним, бренд «Миколаїв — місто на хвилі» — подарок горожанам от платформы «МрійДій». Его презентация состоялась осенью 2019 года. Тогда же с целью продвижения и популяризации города файлы с оригинальным изображением логотипа появились в открытом доступе.
Марка имеет символическое изображение - два натянутые ветром паруса, которые образуют букву «М», а также сам слоган «город на волне», выполненный в сине белых цветах. Над надписью цифра 230. Первый тираж віпустили в количестве 420 экземпляров. На пятнадцати отдельных листах, каждый из которых имеет свой индивидуальный штрих-код, содержится по 28 почтовых марок. Также выпустили специальный конверт и штемпель «Миколаївщина - вітрила України».
Честь погасить почтовые марки предоставили городскому голове Александру Сенкевичу, Егору Косорукову и Мкртичу Мкртчяну. Они поставили свои подписи и оттиск штемпеля, тем самым подтвердив спецпогашения.
— Надеюсь, почтовая марка будет напоминать николаевцам и гостям города об этом памятном событии. А все желающие смогут прислать яркое приветствие родным и знакомым по почте, - отметил городской голова.
Александр Сенкевич также поблагодарил всех, кто способствует развитию туристической отрасли, популяризирует и идентифицирует Николаев среди других населенных пунктов Украины.
— Письмо - это всегда эмоция! Почтовая марка Николаева — это воспоминания о друзьях и уикенде в городе на волне, - добавил Мкртич Мкртчян.
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В Николаеве ввели в обращение почтовую марку «Миколаїв — місто на хвилі», посвященную 230-летию со дня основания нашего города.
Торжественная церемония спецпогашения состоялась на днях в городском совете, сообщают в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.
Напомним, бренд «Миколаїв — місто на хвилі» — подарок горожанам от платформы «МрійДій». Его презентация состоялась осенью 2019 года. Тогда же с целью продвижения и популяризации города файлы с оригинальным изображением логотипа появились в открытом доступе.
Марка имеет символическое изображение - два натянутые ветром паруса, которые образуют букву «М», а также сам слоган «город на волне», выполненный в сине белых цветах. Над надписью цифра 230. Первый тираж віпустили в количестве 420 экземпляров. На пятнадцати отдельных листах, каждый из которых имеет свой индивидуальный штрих-код, содержится по 28 почтовых марок. Также выпустили специальный конверт и штемпель «Миколаївщина - вітрила України».
Честь погасить почтовые марки предоставили городскому голове Александру Сенкевичу, Егору Косорукову и Мкртичу Мкртчяну. Они поставили свои подписи и оттиск штемпеля, тем самым подтвердив спецпогашения.
— Надеюсь, почтовая марка будет напоминать николаевцам и гостям города об этом памятном событии. А все желающие смогут прислать яркое приветствие родным и знакомым по почте, - отметил городской голова.
Александр Сенкевич также поблагодарил всех, кто способствует развитию туристической отрасли, популяризирует и идентифицирует Николаев среди других населенных пунктов Украины.
— Письмо - это всегда эмоция! Почтовая марка Николаева — это воспоминания о друзьях и уикенде в городе на волне, - добавил Мкртич Мкртчян.