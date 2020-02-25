Об этом пишет Bangkok Post, передает Громадське.

Вьетнамские власти заявили, что новых случаев инфицирования не фиксировали в стране с 13 февраля.

— Последний известный нам пациент – 50-летний мужчина, который заразился от своей дочери. что вернулась из китайского города Ухань, где вирус впервые появился, выздоровел и сейчас в хорошем состоянии, – говорится в сообщении.

Отметим, впервые коронавирус во Вьетнаме зафиксировали 23 января у двух граждан Китая.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины рекомендует гражданам воздержаться по возможности от путешествий в страны, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции.