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В Министерстве здравоохранения Вьетнама заявили, что все 16 пациентов, которые были инфицированы китайским коронавирусом, выздоровели.
Об этом пишет Bangkok Post, передает Громадське.
Вьетнамские власти заявили, что новых случаев инфицирования не фиксировали в стране с 13 февраля.
— Последний известный нам пациент – 50-летний мужчина, который заразился от своей дочери. что вернулась из китайского города Ухань, где вирус впервые появился, выздоровел и сейчас в хорошем состоянии, – говорится в сообщении.
Отметим, впервые коронавирус во Вьетнаме зафиксировали 23 января у двух граждан Китая.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины рекомендует гражданам воздержаться по возможности от путешествий в страны, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции.
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В Министерстве здравоохранения Вьетнама заявили, что все 16 пациентов, которые были инфицированы китайским коронавирусом, выздоровели.
Об этом пишет Bangkok Post, передает Громадське.
Вьетнамские власти заявили, что новых случаев инфицирования не фиксировали в стране с 13 февраля.
— Последний известный нам пациент – 50-летний мужчина, который заразился от своей дочери. что вернулась из китайского города Ухань, где вирус впервые появился, выздоровел и сейчас в хорошем состоянии, – говорится в сообщении.
Отметим, впервые коронавирус во Вьетнаме зафиксировали 23 января у двух граждан Китая.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины рекомендует гражданам воздержаться по возможности от путешествий в страны, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции.