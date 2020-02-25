Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов исключает возможность поставок воды в незаконно аннексированный Крым.

Об этом он заявил в интервью изданию LIGA.net.

— Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя, – подчеркнул Алексей Данилов.

Он также проинформировал, что вопрос Крыма включен в стратегию нацбезопасности Украины.

— Конечно (включен, – прим.). Это временно оккупированная территория, за которую несет полную ответственность РФ… По деоккупации есть несколько кейсов. Я не могу их вам раскрывать. Они в работе. Она не всегда публична, потому что наша главная задача – вернуть наши территории, – заявил Алексей Данилов.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия поддерживает возобновление подачи воды в аннексированный Крым с условием, что президент РФ Владимир Путин пойдет на уступки по Донбассу.