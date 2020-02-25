«Укрзалізниця» продлила маршрут поезду «Николаев — Ивано-Франковск» до Рахова.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

По новому маршруту поезд будет курсировать с 29 марта из Николаева и 31 марта из Рахова. Таким образом «Укрзалізниця» хочет улучшить сообщение южных регионов страны с западными.

— Поезд №134 «Николаев — Рахов» будет отправляться из Николаева в 16:10 и прибывать в Рахов в 23:37 следующего дня. В обратном направлении отправление в 00:27 и прибытие в Николаев в 7:27 на следующие сутки. Благодаря удлинению маршрута поезда жители Николаева, Херсона, Кривого Рога, Белой Церкви смогут добраться до курортных городов и поселков западной Украины, Львова, Ивано-Франковска, Яремче, Ворохты и Рахова, - сказано в сообщении.

Ранее сообщаалось, что поезд сообщением «Ивано-Франковск – Николаев» оказался в числе самых убыточных направлений АО «Укрзалізниця».