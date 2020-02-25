Причиной обысков у активистов организации «Украинский киберальянс» стал взлом табло в аэропорту Одессы осенью прошлого года. Тогда на табло вместо расписаний рейсов высветились фотографии экоактивистки Греты Тунберг с надписью «Fuck you Greta».

Об этом сообщил главный редактор сайта волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко, опубликовав решение Малиновского райсуда Одессы.

Напомним, утром 25 февраля правоохранители пришли с обысками к участникам и основателям общественной организации «Украинский киберальянс».

На странице Министерства внутренних дел в Twitter подтвердили, что обыски прошли из-за «несанкционированного вмешательства в информационные системы Одесского аэропорта».

В то же время в «Демократической сокире» заявили, что взлом табло в аэропорту стал поводом получить доступ к перепискам активистов. Отмечается, что у членов «Украинского киберальянса» изъяли технику.