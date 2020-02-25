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Причиной обысков у активистов организации «Украинский киберальянс» стал взлом табло в аэропорту Одессы осенью прошлого года. Тогда на табло вместо расписаний рейсов высветились фотографии экоактивистки Греты Тунберг с надписью «Fuck you Greta».
Об этом сообщил главный редактор сайта волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко, опубликовав решение Малиновского райсуда Одессы.
Напомним, утром 25 февраля правоохранители пришли с обысками к участникам и основателям общественной организации «Украинский киберальянс».
На странице Министерства внутренних дел в Twitter подтвердили, что обыски прошли из-за «несанкционированного вмешательства в информационные системы Одесского аэропорта».
В то же время в «Демократической сокире» заявили, что взлом табло в аэропорту стал поводом получить доступ к перепискам активистов. Отмечается, что у членов «Украинского киберальянса» изъяли технику.
«Само дело с табло одесского аэропорта, которое было взломано прошлой осенью, не очень интересовало правоохранителей и было лишь поводом для обыска. Гораздо больше их интересовало переписки в мессенджерах и переписка в соцсетях (доступа к которым они, по понятным причинам, не получили все равно). Из чего можно сделать элементарный вывод: это не расследование дела, это репрессии. Против организаций, против активистов и против неравнодушных людей в целом. И это только середина. Уже не начало, но еще далеко не конец», — говорится в сообщении.
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Причиной обысков у активистов организации «Украинский киберальянс» стал взлом табло в аэропорту Одессы осенью прошлого года. Тогда на табло вместо расписаний рейсов высветились фотографии экоактивистки Греты Тунберг с надписью «Fuck you Greta».
Об этом сообщил главный редактор сайта волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко, опубликовав решение Малиновского райсуда Одессы.
Напомним, утром 25 февраля правоохранители пришли с обысками к участникам и основателям общественной организации «Украинский киберальянс».
На странице Министерства внутренних дел в Twitter подтвердили, что обыски прошли из-за «несанкционированного вмешательства в информационные системы Одесского аэропорта».
В то же время в «Демократической сокире» заявили, что взлом табло в аэропорту стал поводом получить доступ к перепискам активистов. Отмечается, что у членов «Украинского киберальянса» изъяли технику.
«Само дело с табло одесского аэропорта, которое было взломано прошлой осенью, не очень интересовало правоохранителей и было лишь поводом для обыска. Гораздо больше их интересовало переписки в мессенджерах и переписка в соцсетях (доступа к которым они, по понятным причинам, не получили все равно). Из чего можно сделать элементарный вывод: это не расследование дела, это репрессии. Против организаций, против активистов и против неравнодушных людей в целом. И это только середина. Уже не начало, но еще далеко не конец», — говорится в сообщении.