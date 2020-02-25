Врачи выявили в Италии уже 316 случаев заражения людей коронавирусом.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой ссылкой на итальянское телевидение.

Семь человек в Италии уже умерли от последствий заражения этим вирусом. Ранее во вторник поступали данные о 288 случаях заражения в Италии.

Согласно данным по состоянию на вечер вторника, наиболее напряженная обстановка сложилась в областях Ломбардия (240 случаев заражение и шесть умерших) и Венето (42 случая заражения и один умерший).

Кроме того, коронавирус присутствует и Эмилии-Романье, Пьемонте, Лацио, Трентино-Альто-Адидже, в Лигурии и на Сицилии. Врачи проверяют информацию о наличии случаев заражения в Тоскане.

В последние дни в Италии быстро растет число заболевших. В оппозиции обвиняют правительство в том, что не были заблаговременно приняты меры по защите страны от коронавируса.

Напомним, первую смерть в Италии зафиксировали 22 февраля.

Ранее в МОЗ Украины сообщили, что на пограничных постах будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии. В случае выявления признаков заболевания людей будут размещать во временных изоляторах на пунктах пропуска, а затем переводить в изоляционные боксы в больницах.