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25 февраля первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен на юге Швейцарии.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Федеральное ведомство по здравоохранению Конфедерации.
По его данным, случай зафиксирован в италоязычном кантоне Тичино, заболевший госпитализирован.
«Заболевший человек посетил Италию около десяти дней назад, где принимал участие в мероприятии недалеко от Милана», — отметили в швейцарском ведомстве.
Все лица, которые контактировали с заболевшим, также помещены на карантин.
«Этот первый диагностированный случай в Швейцарии не меняет оценки риска: новый коронавирус на данный момент представляет только средний риск для швейцарского населения», — указывается в сообщении.
Также в Департаменте здравоохранения испанской Каталонии заявили, что 25 февраля был обнаружен случай коронавирусной инфекции, сообщает hromadske.
До этого были официально подтверждены три случая инфицирования коронавируса в Испании — на Канарских островах и на Майорке.
Ранее сообщалось, что в Италии число инфицированных коронавирусом превысило 300 человек.
Также первые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Австрии и Хорватии.
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25 февраля первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен на юге Швейцарии.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Федеральное ведомство по здравоохранению Конфедерации.
По его данным, случай зафиксирован в италоязычном кантоне Тичино, заболевший госпитализирован.
«Заболевший человек посетил Италию около десяти дней назад, где принимал участие в мероприятии недалеко от Милана», — отметили в швейцарском ведомстве.
Все лица, которые контактировали с заболевшим, также помещены на карантин.
«Этот первый диагностированный случай в Швейцарии не меняет оценки риска: новый коронавирус на данный момент представляет только средний риск для швейцарского населения», — указывается в сообщении.
Также в Департаменте здравоохранения испанской Каталонии заявили, что 25 февраля был обнаружен случай коронавирусной инфекции, сообщает hromadske.
До этого были официально подтверждены три случая инфицирования коронавируса в Испании — на Канарских островах и на Майорке.
Ранее сообщалось, что в Италии число инфицированных коронавирусом превысило 300 человек.
Также первые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Австрии и Хорватии.