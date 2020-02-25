25 февраля первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен на юге Швейцарии.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Федеральное ведомство по здравоохранению Конфедерации.

По его данным, случай зафиксирован в италоязычном кантоне Тичино, заболевший госпитализирован.

«Заболевший человек посетил Италию около десяти дней назад, где принимал участие в мероприятии недалеко от Милана», — отметили в швейцарском ведомстве.

Все лица, которые контактировали с заболевшим, также помещены на карантин.

«Этот первый диагностированный случай в Швейцарии не меняет оценки риска: новый коронавирус на данный момент представляет только средний риск для швейцарского населения», — указывается в сообщении.

Также в Департаменте здравоохранения испанской Каталонии заявили, что 25 февраля был обнаружен случай коронавирусной инфекции, сообщает hromadske.

До этого были официально подтверждены три случая инфицирования коронавируса в Испании — на Канарских островах и на Майорке.

Ранее сообщалось, что в Италии число инфицированных коронавирусом превысило 300 человек.

Также первые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Австрии и Хорватии.