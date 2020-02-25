«Укрзалізниця» продлила маршрут поезда № 134/133 «Николаев - Ивано-Франковск» до Рахова (Закарпатская область).

Об этом сообщила пресс-служба «УЗ».

По новому маршруту поезд будет курсировать с 29 марта из Николаева и с 31 марта – из Рахова.

Из Николаева поезд будет отправляться в 16:10 и прибывать в Рахов в 23:37 следующего дня. Поезд из Рахова будет отправляться в 00:27 и прибывать в Николаев в 07:27 следующего дня.

— Благодаря удлинению маршрута поезда жители Николаева, Херсона, Кривого Рога, Белой Церкви смогут добраться до курортных городов и поселков Западной Украины, Львова, Ивано-Франковска, Яремче, Ворохты и Рахова, – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезд сообщением «Ивано-Франковск – Николаев» оказался в числе самых убыточных направлений АО «Укрзалізниця».