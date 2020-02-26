Японская корпорация Sony анонсировала смартфон Xperia 1 II, поддерживающий мобильную связь пятого поколения 5G.

Трансляция презентации велась на YouTube-канале компании, пишут Буквы.

Президент Sony Mobile Communications Inc. Мицуи Кишида отметил, что главным достоинством девайса Xperia 1 II является высокая скорость связи.

Модель оснащена усовершенствованной камерой с тремя объективами и имеет 6,5-дюймовый OLED-дисплей 4K HDR CinemaWide с кинематографическим соотношением сторон 21:9.

Кроме того, смартфон оснащен полноценными фронтальными стереодинамиками со звуком Dolby Atmos. Данная технология была разработана с помощью специалистов из Sony Pictures Entertainment.

Предположительно, новая модель поступит в продажу весной 2020 года. Информации относительно цены гаджета на данный момент нет.

Напомним, Южнокорейская компания Samsung 11 февраля в американском городе Сан-Франциско презентовала новый смартфон Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.