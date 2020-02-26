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В связи со вспышкой коронавируса в мире мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил в городе чрезвычайное положение.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Мэр отметил, что несмотря на то, что в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, необходимо усилить готовность.
— Мы видим, что вирус распространяется в новых частях мира каждый день, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы защитить жителей Сан-Франциско от вреда, - цитирует его издание.
На данный момент в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 - пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.
Напомним, в США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки.
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В связи со вспышкой коронавируса в мире мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил в городе чрезвычайное положение.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Мэр отметил, что несмотря на то, что в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, необходимо усилить готовность.
— Мы видим, что вирус распространяется в новых частях мира каждый день, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы защитить жителей Сан-Франциско от вреда, - цитирует его издание.
На данный момент в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 - пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.
Напомним, в США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки.