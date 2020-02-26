На ремонт пешеходного понтонного моста через речку Ингул, понадобится не менее одного месяца.

Об этом, сегодня 26 февраля, в ходе брифинга, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, сообщает корреспондент НикВести.

По его словам восстановительные работы займут около месяца из-за того, что для ремонта нужны плавкраны, буксиры и другая специальная техника.

— Я не могу назвать сроки, но не меньше месяца мы его будем восстанавливать, потому что оторвалось крепление, которое удерживало мост со стороны берега. Мы сейчас обращаемся к 61 заводу (Николаевский судостроительный завод, - прим.), потому что для восстановления моста нужны плавкраны и буксиры и другие специальные техсредства. Ранее, если вы помните, он затапливался, но это не такая большая проблема, впервые он так оторвался, и сейчас будем делать там серьезные мероприятия, - сказал Александр Сенкевич.

Кроме этого, по словам мэра Николаева, пешеходный мост через Ингул укрепят якорями.

Как сообщалось ранее, 24 февраля в результате сильных порывов ветра обвалился пешеходный мост.

Напомним, в декабре 2017 года сообщалось, что пешеходный мост через Ингул в Николаеве находится в аварийном состоянии.