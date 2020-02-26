Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, рынок электромобилей в 2019 году в Украине вырос на 40%, и этот рост должен продолжиться и в 2020 году.

— Сегодня на Центральном железнодорожном вокзале Киева заработала зарядная станция для электромобилей. Планируем установить зарядные станции на других вокзалах, а также на главных магистралях страны, – сообщил Владислав Криклий.

Он отметил, что правительство разрабатывает законодательные инициативы для развития инфраструктуры, необходимой для электромобилей, однако кроме законов необходимы еще и «практические решения», такие как установка зарядных станций для электромобилей.

Напомним, в января 2020 года украинцы купили 487 легковых электромобилей - это на треть больше, чем годом ранее.