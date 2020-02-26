|Скорость ветра:
|12 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.3 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.25 грн
|26.81 грн
В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что планируют установить зарядные станции для электромобилей на вокзалах и главных магистралях Украины.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, рынок электромобилей в 2019 году в Украине вырос на 40%, и этот рост должен продолжиться и в 2020 году.
— Сегодня на Центральном железнодорожном вокзале Киева заработала зарядная станция для электромобилей. Планируем установить зарядные станции на других вокзалах, а также на главных магистралях страны, – сообщил Владислав Криклий.
Он отметил, что правительство разрабатывает законодательные инициативы для развития инфраструктуры, необходимой для электромобилей, однако кроме законов необходимы еще и «практические решения», такие как установка зарядных станций для электромобилей.
Напомним, в января 2020 года украинцы купили 487 легковых электромобилей - это на треть больше, чем годом ранее.
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что планируют установить зарядные станции для электромобилей на вокзалах и главных магистралях Украины.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, рынок электромобилей в 2019 году в Украине вырос на 40%, и этот рост должен продолжиться и в 2020 году.
— Сегодня на Центральном железнодорожном вокзале Киева заработала зарядная станция для электромобилей. Планируем установить зарядные станции на других вокзалах, а также на главных магистралях страны, – сообщил Владислав Криклий.
Он отметил, что правительство разрабатывает законодательные инициативы для развития инфраструктуры, необходимой для электромобилей, однако кроме законов необходимы еще и «практические решения», такие как установка зарядных станций для электромобилей.
Напомним, в января 2020 года украинцы купили 487 легковых электромобилей - это на треть больше, чем годом ранее.