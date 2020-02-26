В Вознесенске, полицейские установили точное количество надгробных плит, которые развлекаясь разрушили подростки.

Об этом сообщают в группе Вознесенский вестник в Facebook.

Как известно, в ночь на 24 февраля, две ученицы лицея ради развлечения, находясь в состоянии алкогольного опьянения разгромили могилы на кладбище.

— Полиция просит откликнуться родственников умерших, чьи могилы были разрушены пьяными студентками. Всего таких могил 22 список установленных фамилий на фото. Обращаться нужно в отдел полиции в служебный кабинет №34, - сказано в сообщении.

Отметим, что по данному факту следователи Вознесенского отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 297 УК «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан до лишения свободы на срок до трех лет,