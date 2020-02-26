Президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь 26 февраля.

Об этом он заявил во время выступления на форуме «Время Крыма», сообщает 112 Украина.

День сопротивления будут отмечать ежегодно. Зеленский добавил, что отмечать этот день необходимо именно 26 февраля, потому что ровно шесть лет назад в Севастополе произошло крупнейшее собрание в поддержку целостности и единства Украины.

— Чествуя мужество и героизм всех участников митинга сегодня мною будет подписан указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля, – сказал Владимир Зеленский.

Президент назвал возвращение Крыма в Украину залогом безопасности на планете и восстановлением веры в международное право и справедливость. Зеленський добавил, что полноценное окончание войны произойдет в Донбассе, а полноценное наступление мира - в Крыму.

Напомним, в Херсонской области планируют построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар.