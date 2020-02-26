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Новоодесский отдел полиции разыскивает 17-летнюю Ольгу Марченко, которая ушла из дома 20 февраля в 15:30, по сегодняшний день ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Приметы: рост девушки 165-170 см., среднего телосложения, волосы светло - русые, лицо овальное, глаза карие. Была одета в куртку мужскую черного цвета, спортивные штаны черного цвета с белыми лампасами, кроссовки светлого цвета.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетней, сообщить имеющуюся информацию по адресу: г. Новая Одесса, ул. Центральная, 172, или по телефонам: (05167) 2-13-02, 093-858-68-58, 102.
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Новоодесский отдел полиции разыскивает 17-летнюю Ольгу Марченко, которая ушла из дома 20 февраля в 15:30, по сегодняшний день ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Приметы: рост девушки 165-170 см., среднего телосложения, волосы светло - русые, лицо овальное, глаза карие. Была одета в куртку мужскую черного цвета, спортивные штаны черного цвета с белыми лампасами, кроссовки светлого цвета.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетней, сообщить имеющуюся информацию по адресу: г. Новая Одесса, ул. Центральная, 172, или по телефонам: (05167) 2-13-02, 093-858-68-58, 102.