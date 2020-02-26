Прокуратура передала в суд обвинение в отношении бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка, ему вменяют растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением на сумму более 250 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществлялось Ирпенским отделом Киево-Святошинской местной прокуратуры.

— В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, - сказано в сообщении.

Напомним, в августе 2018 года мэр Ирпеня Владимир Карплюк, который проходит подозреваемым в двух уголовных производствах, объявил о сложении полномочий.