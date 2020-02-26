Социальная сеть Facebook усилила свои правила рекламы, согласно которым будет запрещено размещать объявления с обещаниями вылечить от коронавируса (COVID-19).

Об этом заявил представитель компании, передаёт Укринформ.

— Мы недавно имплементировали политику, которая запрещает рекламу по коронавирусу и создает ощущение срочности, например, ограничение поставок (товаров - прим.) или гарантия излечения или предотвращения, - сообщил пресс-секретарь соцсети.

Он также добавил, что такая же политика уже работает и на торговой площадке Facebook Marketplace.

Отмечается, что на фоне вспышки коронавируса в мире соцсеть также использует «фактчекинг» для проверки неоднозначных утверждений и их удаление в ленте в случае подтверждения их манипулятивного содержания.

По состоянию на 26 февраля коронавирусом по всему миру заболели 81002 человека, умерли 2762 и выздоровели 30 098 человек.

Ранее сообщалось, что количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2715 человек.