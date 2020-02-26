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Укрпочта с 26 февраля возобновила прием всех видов почтовых отправлений из Украины в Китай. Импортные отправления из Китая также продолжают доставлять в Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
— Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет, – отметили в Укрпочте.
Там уточнили, что Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от Всемирной организации здравоохранения и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая.
В то же время отмечают, что из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний срок транзита почты в Украину может быть длиннее.
— Укрпочта следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения Украины и партнерами в Китае, – добавили в компании.
Напомним, гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что они предприятие ищет альтернативные пути перевозок в связи с тем, что самолеты прекращают летать из Китая.
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Укрпочта с 26 февраля возобновила прием всех видов почтовых отправлений из Украины в Китай. Импортные отправления из Китая также продолжают доставлять в Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
— Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет, – отметили в Укрпочте.
Там уточнили, что Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от Всемирной организации здравоохранения и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая.
В то же время отмечают, что из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний срок транзита почты в Украину может быть длиннее.
— Укрпочта следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения Украины и партнерами в Китае, – добавили в компании.
Напомним, гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что они предприятие ищет альтернативные пути перевозок в связи с тем, что самолеты прекращают летать из Китая.