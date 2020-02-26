Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет, – отметили в Укрпочте.

Там уточнили, что Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от Всемирной организации здравоохранения и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая.

В то же время отмечают, что из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний срок транзита почты в Украину может быть длиннее.

— Укрпочта следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения Украины и партнерами в Китае, – добавили в компании.

Напомним, гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что они предприятие ищет альтернативные пути перевозок в связи с тем, что самолеты прекращают летать из Китая.