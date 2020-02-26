Оценивая ситуацию на Донбассе, 10% опрошенных украинцев выразили уверенность, что на востоке Украины продолжается война между Россией и США, еще 44% считают это войной между Россией и Украиной.

Об этом говорится в исследовании, которое провела социологическая служба Центра Разумкова в течение 13 — 17 февраля.

Еще 19% респондентов убеждены, что на востоке «происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией», а 14% считают это гражданской войной — конфликтом между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины.

Еще 6% опрошенных выразили мнение, что на востоке Украины продолжается «борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик».

В ходе исследования были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка, представляющая взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям, не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.