|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.25 грн
|26.74 грн
Оценивая ситуацию на Донбассе, 10% опрошенных украинцев выразили уверенность, что на востоке Украины продолжается война между Россией и США, еще 44% считают это войной между Россией и Украиной.
Об этом говорится в исследовании, которое провела социологическая служба Центра Разумкова в течение 13 — 17 февраля.
Еще 19% респондентов убеждены, что на востоке «происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией», а 14% считают это гражданской войной — конфликтом между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины.
Еще 6% опрошенных выразили мнение, что на востоке Украины продолжается «борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик».
В ходе исследования были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка, представляющая взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям, не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Оценивая ситуацию на Донбассе, 10% опрошенных украинцев выразили уверенность, что на востоке Украины продолжается война между Россией и США, еще 44% считают это войной между Россией и Украиной.
Об этом говорится в исследовании, которое провела социологическая служба Центра Разумкова в течение 13 — 17 февраля.
Еще 19% респондентов убеждены, что на востоке «происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией», а 14% считают это гражданской войной — конфликтом между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины.
Еще 6% опрошенных выразили мнение, что на востоке Украины продолжается «борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик».
В ходе исследования были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка, представляющая взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям, не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.