Министерство здравоохранения получило результаты тестов украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса Covid-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине, передаёт Громадське.

— У нас есть первые результаты исследований проб, которые были взяты у людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах. Они — отрицательные, — рассказал Виктор Ляшко.

Напомним, самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечается, что все были здоровы и без симптомов коронавируса.

Вечером 20 февраля их привезли в медицинский центр в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Местные жители целый день блокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными и требовали не размещать их в местном медучреждении. Впрочем, когда автобусы подъехали. правоохранители оттеснили их и освободили дорогу.

Однако не обошлось без столкновений: агрессивно настроенные люди бросали камни как в милиции, так и в автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами. Также один из мужчин пытался наехать на полицейских автомобилем, а одному из правоохранителей камнем проломили голову. В общем пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Полиция возбудила 5 уголовных дел.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в нескольких регионах страны против размещения в местных медучреждениях украинцев, эвакуированных из Китая, имели политическую поддержку. Позже добавил, что заказчики и организаторы протестов против эвакуированных из Уханя понесут ответственность.

Как стало известно, в субботу, 22 февраля, Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля в связи с ситуацией, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая.