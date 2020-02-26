Новый Центр предоставления административных услуг в Ингульском районе Николаева, начнет работать с 6 марта.

Об этом сообщает пресс-служба департамента предоставления административных услуг Николаевского городского совета говорится в Facebook.

— С 6 марта в администрации Ингульского района начинает свою работу обновленный центр по предоставлению административных услуг. В связи с этим, 5 марта прием граждан по адресу: улица Скульптора Измалкова, 132 будет приостановлено, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦНАП в Ингульском районе начнет работать с 1 февраля 2020 года, однако это так и не произошло.

Позже в мэрии пояснили, что новый Центр предоставления административных услуг в Ингульском районе Николаева, начало работы которого было анонсировано на февраль, не открылся из-за отсутствия финансирования на заработные платы сотрудникам после увеличения штатной численности.