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В четверг, 27 февраля на территории Николаева и области ожидается ветер и небольшой дождь.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
Сообщается, что по прогнозу Украинского гидрометеорологического центра 27 февраля в южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с («желтый» уровень опасности).
При этом отмечается, что в Николаеве и области ночью будет без существенных осадков, а днем пройдет небольшой дождь.
— Ветер юго-восточный. Температура ночью 3-8˚ тепла, днем 11-16˚ тепла, - сказано в сообщении.
Также сообщается, что 28 и 29 февраля будет облачно с прояснениями. При этом, в пятницу 28 февраля ночью ожидается дождь с мокрым снегом, а днем будет без существенных осадков. В субботу, 29 февраля ожидается дождь.
— Уважаемые жители Николаевщины! Сейчас на территории Николаева и области наблюдается сильный порывистый ветер, зафиксированы неоднократные случаи падения деревьев, - сказано в сообщении.
Также во избежание травмирования спасатели призывают соблюдать следующие рекомендации:
- все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- по возможности укройтесь в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.
Напомним, что 24 февраля 2020 года из-за непогоды в Николаеве ветром повалило деревья, снесло крыши жилых домов, учреждений образования, медицины и культуры.
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В четверг, 27 февраля на территории Николаева и области ожидается ветер и небольшой дождь.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
Сообщается, что по прогнозу Украинского гидрометеорологического центра 27 февраля в южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с («желтый» уровень опасности).
При этом отмечается, что в Николаеве и области ночью будет без существенных осадков, а днем пройдет небольшой дождь.
— Ветер юго-восточный. Температура ночью 3-8˚ тепла, днем 11-16˚ тепла, - сказано в сообщении.
Также сообщается, что 28 и 29 февраля будет облачно с прояснениями. При этом, в пятницу 28 февраля ночью ожидается дождь с мокрым снегом, а днем будет без существенных осадков. В субботу, 29 февраля ожидается дождь.
— Уважаемые жители Николаевщины! Сейчас на территории Николаева и области наблюдается сильный порывистый ветер, зафиксированы неоднократные случаи падения деревьев, - сказано в сообщении.
Также во избежание травмирования спасатели призывают соблюдать следующие рекомендации:
- все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- по возможности укройтесь в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.
Напомним, что 24 февраля 2020 года из-за непогоды в Николаеве ветром повалило деревья, снесло крыши жилых домов, учреждений образования, медицины и культуры.