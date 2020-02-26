В четверг, 27 февраля на территории Николаева и области ожидается ветер и небольшой дождь.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

Сообщается, что по прогнозу Украинского гидрометеорологического центра 27 февраля в южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с («желтый» уровень опасности).

При этом отмечается, что в Николаеве и области ночью будет без существенных осадков, а днем пройдет небольшой дождь.

— Ветер юго-восточный. Температура ночью 3-8˚ тепла, днем 11-16˚ тепла, - сказано в сообщении.

Также сообщается, что 28 и 29 февраля будет облачно с прояснениями. При этом, в пятницу 28 февраля ночью ожидается дождь с мокрым снегом, а днем будет без существенных осадков. В субботу, 29 февраля ожидается дождь.

— Уважаемые жители Николаевщины! Сейчас на территории Николаева и области наблюдается сильный порывистый ветер, зафиксированы неоднократные случаи падения деревьев, - сказано в сообщении.

Также во избежание травмирования спасатели призывают соблюдать следующие рекомендации:

- все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

- по возможности укройтесь в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

Напомним, что 24 февраля 2020 года из-за непогоды в Николаеве ветром повалило деревья, снесло крыши жилых домов, учреждений образования, медицины и культуры.