56% жителей Украины не поддерживают идею решения конфликта на Донбассе с помощью силы.

Об этом сообщается в результатах опроса, проведенного социологической службой Центр Разумкова с 13 по 17 февраля

— Установление мира на Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями «ДНР» и «ЛНР») поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%), - говорится в сообщении.

Как отмечают социологи, только 13% поддержали бы отделение территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР», от Украины, не поддержали бы – 65,5%.

Лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса, не поддержали бы – 70%.

В ходе исследования были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка, представляющая взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям, не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что оценивая ситуацию на Донбассе, 10% опрошенных украинцев выразили уверенность, что на востоке Украины продолжается война между Россией и США, еще 44% считают это войной между Россией и Украиной.