|Скорость ветра:
|3.9 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.25 грн
|26.74 грн
56% жителей Украины не поддерживают идею решения конфликта на Донбассе с помощью силы.
Об этом сообщается в результатах опроса, проведенного социологической службой Центр Разумкова с 13 по 17 февраля
— Установление мира на Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями «ДНР» и «ЛНР») поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%), - говорится в сообщении.
Как отмечают социологи, только 13% поддержали бы отделение территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР», от Украины, не поддержали бы – 65,5%.
Лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса, не поддержали бы – 70%.
В ходе исследования были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка, представляющая взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям, не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, что оценивая ситуацию на Донбассе, 10% опрошенных украинцев выразили уверенность, что на востоке Украины продолжается война между Россией и США, еще 44% считают это войной между Россией и Украиной.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
56% жителей Украины не поддерживают идею решения конфликта на Донбассе с помощью силы.
Об этом сообщается в результатах опроса, проведенного социологической службой Центр Разумкова с 13 по 17 февраля
— Установление мира на Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями «ДНР» и «ЛНР») поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%), - говорится в сообщении.
Как отмечают социологи, только 13% поддержали бы отделение территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР», от Украины, не поддержали бы – 65,5%.
Лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса, не поддержали бы – 70%.
В ходе исследования были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка, представляющая взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям, не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, что оценивая ситуацию на Донбассе, 10% опрошенных украинцев выразили уверенность, что на востоке Украины продолжается война между Россией и США, еще 44% считают это войной между Россией и Украиной.