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Жильцам дома Дачная, 7 в Николаеве уже третьи сутки не могут подключить свет, который пропал из-за повреждения электролинии.
Об этом редакции НикВести рассказал житель Николаева Денис Лисаковский.
— Дачная 7. Уже трое суток нет света! Из-за упавшего дерева оборвалась линия к дому и сломалась «планка» — крепление к дому. ЖЭК сделал работу по ремонту проводов, но «Николаевоблэнерго» нас «футболит». Обращались на горячую линию и в горсовет, но никто внятного ответа по срокам ремонта не даёт. Просим о помощи!, - написал Денис Лисаковский.
Напомним, что 24 февраля 2020 года из-за непогоды в Николаеве ветром повалило деревья, снесло крыши жилых домов, учреждений образования, медицины и культуры.
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Жильцам дома Дачная, 7 в Николаеве уже третьи сутки не могут подключить свет, который пропал из-за повреждения электролинии.
Об этом редакции НикВести рассказал житель Николаева Денис Лисаковский.
— Дачная 7. Уже трое суток нет света! Из-за упавшего дерева оборвалась линия к дому и сломалась «планка» — крепление к дому. ЖЭК сделал работу по ремонту проводов, но «Николаевоблэнерго» нас «футболит». Обращались на горячую линию и в горсовет, но никто внятного ответа по срокам ремонта не даёт. Просим о помощи!, - написал Денис Лисаковский.
Напомним, что 24 февраля 2020 года из-за непогоды в Николаеве ветром повалило деревья, снесло крыши жилых домов, учреждений образования, медицины и культуры.