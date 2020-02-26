Тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.

Об этом сообщил во время брифинга в Новых Санжарах в. о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

Такое решение связано с тем, что именно в этих областях проживает больше лиц, работающих в Италии, где наблюдается вспышка коронавируса.

— Это регионы, где, по нашей информации, наибольшее количество лиц, работавших в Италии. Мы также ожидаем их возвращения в связи с ситуацией в стране, — сказал Игорь Кузин.

Он также отметил, что для специалистов-вирусологов, которые работают на уровне областных лабораторных центров, проведут обучение.

— Мы запланировали таким образом, что это будет поэтапный процесс. Мы также будем проводить обучение специалистов-вирусологов, которые работают на уровне областных лабораторных центров, — добавил он.

Ранее сообщалось, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.

Так, представитель Николаевского лабораторного центра рассказал, что на сегодняшний день местные специалисты не диагностируют коронавирус. В случае подозрения у больного наличия вируса, его помещают в специальный бокс, а анализы направляются на исследование в референс-лабораторию в Киев.