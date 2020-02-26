Общественная организация «Украинский киберальянс» (Ukrainian Cyber Alliance) намерен прекратить работу по поиску и реагированию на киберугрозы до тех пор, пока правоохранительные органы не извинятся за проведенные обыски и обвинения относительно взлома информационной системы международного аэропорта «Одесса».

Об этом представители организации заявили на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

«Мы останавливаем всю деятельность в этой стране, пока не будет установлена справедливость, с наших членов не будут сняты эти абсурдные обвинения и не будут принесены извинения. Мы в данном случае требуем сатисфакции со стороны правоохранительных органов и представителей власти», — заявил член Ukrainian Cyber Alliance Тим Карпинский.

При этом он уточнил, что альянс прекращает всю деятельность, которая как-либо связана с сотрудничеством с государственными и правоохранительными органами страны.

«Теперь не будет никаких ночных звонков о помощи, не будет публикаций, не будет консультаций днем и ночью разным государственным силовым ведомствам. Все остановилось», — заявил, в свою очередь, сооснователь компании Александр Галущенко.

В «Киберальянсе» подчеркнули, что не имеют никакого отношения к размещению на табло аэропорта фотографии экоактивистки Греты Тунберг с бранной надписью на английском языке. Кроме того, члены организации напомнили, что задолго до этого прецедента передали как руководству аэропорта, так и правоохранительным органам Одессы информацию о наличии уязвимостей в системах аэропорта.

Как отметили члены «Киберальянса» на пресс-конференции, в ходе обысков правоохранители неоднократно нарушали Уголовно-процессуальный кодекс Украины, в частности изъяли часть техники, в том числе нерабочей.

«Когда во время обысков увидели объем носителей — они сказали, что у них столько (памяти — ИФ) нет. Они сделали посекторную копию с ноутбуков, но затем по требованию процессуального прокурора... было принято решение забирать все. Посекторные копии не брать, нужны оригиналы», — сообщил Александр Галущенко.

При этом он заявил, что усматривает в действиях правоохранителей элемент устрашения — конфискован даже роутер, забирать который, по мнению эксперта киберполиции, не было необходимости.

По словам Перевезия, в ходе обысков у него был изъят ноутбук без батареи, без жесткого диска и без оперативной памяти, а также телефон ребенка. Была сломана дверь и перерезан интернет-кабель, ведущий в квартиру.

По мнению адвоката членов «Украинского киберальянса» Вадима Колокольникова, сложившаяся ситуация в целом похожа на попытки СБУ скомпрометировать членов организации.

«Ориентировочная стоимость изъятой техники еще уточняется. Как только мы подсчитаем ее количество — обратимся за возвратом», — подчеркнул он.

Адвокат также сообщил, что «Украинский киберальянс» будет обращаться с жалобами в Государственное бюро расследований о превышении полномочий сотрудниками Нацполиции и в суд с требованием вернуть изъятое имущество.

«Ukrainian Cyber Alliance объединяет специалистов по кибербезопасноти, киберзащите и информационной безопасности. Каждый из нас — сертифицированный специалист... И обвинять нас в том, что мы выкладываем фотографии потому что нам нечего делать — как минимум абсурдно», — заявил Андрей Перевезий.

В свою очередь Тим Карпинский подчеркнул: Ukrainian Cyber Alliance уже третий год официально занимается проблемами кибербезопасности и проблемами объектов критической инфраструктуры Украины.

«За всю деятельность не было ни единого прецедента обвинять нас в каких-либо взломах или в нарушении целостности автоматизированных систем в этой стране», — подчеркнул он.

Напомним, во вторник, 25 февраля, Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области совместно со Службой безопасности Украины провели обыски по месту регистрации активистов и сооснователей общественной организации «Украинский киберальянс» Шона Таунсенда, Александра Галущенко и Андрея Перевезия.