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Все трое подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа.
Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили представители группы следователей, осуществляющих досудебное расследование, передает пресс-служба МВД.
Отмечается, что при этом Яна Дугарь ранее участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Юлия Кузьменко давала согласие на его проведение.
Также в полиции сообщили, что на данный момент по делу проводится 32 судебные экспертизы.
«Несмотря на публичные заявления стороны защиты в СМИ о готовности их подзащитных способствовать установлению истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на самом деле подозреваемые отказывают органа досудебного расследования в участии в таких следственных действиях. Таким образом процесс проведения следственных действий усложняется», — заявили в полиции.
В Министерстве сообщили, что Яна Дугарь отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемой и проведении ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической.
Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко — от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса.
Напомним, соцопрос показал, что 16% украинцев считают обвинения группы людей в убийстве журналиста Павла Шеремета обоснованными, 19% считают их необоснованными.
Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета. Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
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Все трое подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа.
Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили представители группы следователей, осуществляющих досудебное расследование, передает пресс-служба МВД.
Отмечается, что при этом Яна Дугарь ранее участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Юлия Кузьменко давала согласие на его проведение.
Также в полиции сообщили, что на данный момент по делу проводится 32 судебные экспертизы.
«Несмотря на публичные заявления стороны защиты в СМИ о готовности их подзащитных способствовать установлению истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на самом деле подозреваемые отказывают органа досудебного расследования в участии в таких следственных действиях. Таким образом процесс проведения следственных действий усложняется», — заявили в полиции.
В Министерстве сообщили, что Яна Дугарь отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемой и проведении ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической.
Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко — от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса.
Напомним, соцопрос показал, что 16% украинцев считают обвинения группы людей в убийстве журналиста Павла Шеремета обоснованными, 19% считают их необоснованными.
Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета. Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.