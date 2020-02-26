Все трое подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа.

Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили представители группы следователей, осуществляющих досудебное расследование, передает пресс-служба МВД.

Отмечается, что при этом Яна Дугарь ранее участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Юлия Кузьменко давала согласие на его проведение.

Также в полиции сообщили, что на данный момент по делу проводится 32 судебные экспертизы.

«Несмотря на публичные заявления стороны защиты в СМИ о готовности их подзащитных способствовать установлению истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на самом деле подозреваемые отказывают органа досудебного расследования в участии в таких следственных действиях. Таким образом процесс проведения следственных действий усложняется», — заявили в полиции.

В Министерстве сообщили, что Яна Дугарь отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемой и проведении ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической.

Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко — от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса.

Напомним, соцопрос показал, что 16% украинцев считают обвинения группы людей в убийстве журналиста Павла Шеремета обоснованными, 19% считают их необоснованными.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета. Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.