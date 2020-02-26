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Число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400.
Об этом сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли передает передает «Интерфакс-Украина».
Число скончавшихся пациентов осталось без изменений — 12 человек.
Ранее в среду сообщалось о 374 заразившихся коронавирусом в Италии.
Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).
Напомним, в МОЗ рассказали, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.
Ранее сообщалось, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Так, представитель Николаевского лабораторного центра рассказал, что на сегодняшний день местные специалисты не диагностируют коронавирус. В случае подозрения у больного наличия вируса, его помещают в специальный бокс, а анализы направляются на исследование в референс-лабораторию в Киев.
Напомним, Министерство здравоохранения получило результаты тестов украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса Covid-19.
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Число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400.
Об этом сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли передает передает «Интерфакс-Украина».
Число скончавшихся пациентов осталось без изменений — 12 человек.
Ранее в среду сообщалось о 374 заразившихся коронавирусом в Италии.
Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).
Напомним, в МОЗ рассказали, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.
Ранее сообщалось, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Так, представитель Николаевского лабораторного центра рассказал, что на сегодняшний день местные специалисты не диагностируют коронавирус. В случае подозрения у больного наличия вируса, его помещают в специальный бокс, а анализы направляются на исследование в референс-лабораторию в Киев.
Напомним, Министерство здравоохранения получило результаты тестов украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса Covid-19.