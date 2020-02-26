По результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине выделены группы риска в разрезе возрастной категории.

Данные обнародовал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних — 0,3%; для 50-59-летних — 1,3%; для 60-69-летних — 3,4%, для 70-79-летних — 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Также в зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400.

Тем временем в МОЗ рассказали, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.

Ранее сообщалось, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.

Так, представитель Николаевского лабораторного центра рассказал, что на сегодняшний день местные специалисты не диагностируют коронавирус. В случае подозрения у больного наличия вируса, его помещают в специальный бокс, а анализы направляются на исследование в референс-лабораторию в Киев.